Украинцев начали штрафовать за появление без масок в общественных местах

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киевские полицейские за минувшие выходные составили 243 административных протокола за нарушение карантинных ограничений, в частности, были наложены 17 штрафов за появление без масок или респираторов в общественных местах и транспорте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"В течение последних выходных правоохранители проверили 1 509 объектов хозяйственной деятельности в Киеве. Подавляющее большинство нарушений - это работа учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запрет в рамках карантина выходного дня", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди заведений, которые попали под проверку, - развлекательные, общественного питания, торгово-развлекательные центры. "По результатам проверок, в 243 случаях выявлены нарушения карантина, и таким образом за невыполнение требований ч.1 ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц составлены админпротоколы и наложены штрафы", - сообщили правоохранители.

Кроме этого, киевские правоохранители проводили проверки в общественных зданиях и транспорте на предмет ношения гражданами средств индивидуальной защиты. "В результате за нарушение требований ч.2 ст.44-3 КУоАП составлено 17 административных протоколов, за что предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен ($6-9. - Прим. БЕЛТА)", - добавили в полиции.

Законные основания накладывать штрафы за пребывание людей в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, появились у украинских правоохранителей 21 ноября.

Как сообщалось, правительство Украины 11 ноября ввело карантин выходного дня до конца ноября. Согласно решению правительства, с полуночи субботы до полуночи понедельника в Украине не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и некоторых других учреждений.-0-