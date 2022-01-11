Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России.

"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева, - говорится в сообщении. - Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича".

На Олимпийских играх 1980 года Алябьев выиграл две золотые и одну бронзовую награду. На чемпионатах мира завоевал две бронзовые медали. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998). Подготовил 43 мастера спорта, три мастера спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.-0-