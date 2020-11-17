Умер Роман Виктюк

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни, сообщили ТАСС в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказал собеседник агентства. Время и место прощания будут указаны позднее.

27 октября стало известно, что Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: "Царскую охоту" в Театре им.Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированную розу" - во МХАТе, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка.

На счету режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.-0-