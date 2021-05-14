В Афганистане при взрыве в мечети погибли 12 человек

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли в результате произошедшего в пятницу взрыва в мечети в провинции Кабул, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Взрыв прогремел во время пятничной молитвы. "Двенадцать человек погибли при взрыве в мечети в районе Шакардара в провинции Кабул", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадан. Они запретили своим боевикам вторгаться на территорию под контролем правительства и кому-либо заходить на их территории. Глава Афганистана Ашраф Гани выступил с аналогичным обращением к силовикам страны. Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году прошел с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступил праздник разговения Ид аль-Фитр, известный как Ураза-байрам, который отмечается в течение трех дней.-0-