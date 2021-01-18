В Амстердаме полиция применила водометы против демонстрантов

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Амстердама была вынуждена применить водометы для разгона нескольких сотен демонстрантов, собравшихся в воскресенье на запрещенную акцию протеста, сообщает ABC NEWS.

Акция проходила на Музейной площади, куда люди пришли, чтобы выразить недовольство правительством в связи со скандалом с детскими пособиями, а также высказаться против жестких мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Городские власти заявили, что полиция приняла меры для разгона толпы, потому что люди не соблюдали правила социального дистанцирования. Применение водометов было обусловлено отказом демонстранты выполнять требования правоохранительных органов, призывавших разойтись.

По информации Нидерландской телерадиовещательной корпорации, на акции были задержаны 115 человек.-0-