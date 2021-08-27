В английском курортном городе прогремел взрыв

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщают РИА Новости.Пользователи соцсетей пишут, что слышали взрывы перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма.Причины случившегося устанавливаются.Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призвала жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.-0-