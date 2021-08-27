В английском курортном городе прогремел взрыв

Фото dailymail.co.uk
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа возник крупный пожар в промышленной зоне, сообщают РИА Новости.
Пользователи соцсетей пишут, что слышали взрывы перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма.
Причины случившегося устанавливаются.
Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призвала жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.-0-
Пользователи соцсетей пишут, что слышали взрывы перед тем, как в небо поднялся огромный столб черного дыма.
Причины случившегося устанавливаются.
Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе призвала жителей оставаться дома, а также закрыть двери и окна.-0-