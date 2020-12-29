В Австралии зафиксирован первый случай южноафриканского штамма коронавируса

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в ЮАР, сообщает телеканал ABC.

По информации властей, новая разновидность коронавирусной инфекции была обнаружена у женщины, прилетевшей в страну из-за границы 22 декабря. Она находилась на карантине в одной из гостиниц Брисбена (штат Квинсленд). После обнаружения заболевания она была госпитализирована.

Отмечается, что все пассажиры рейса, на котором прилетела заразившаяся новым штаммом коронавируса женщина, находятся на карантине. За ними наблюдают медики.

23 декабря новый штамм коронавируса был обнаружен на территории Великобритании. Новая разновидность была выявлена также в ЮАР в начале октября. В настоящий момент нет доказательств того, что новый вариант коронавируса приводит к более тяжелой форме заболевания или что против него будут неэффективны уже разработанные вакцины. Однако отмечается, что новый вариант быстрее передается и, вероятно, сильнее мутирует, чем ранее известные штаммы.-0-

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