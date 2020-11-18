В Берлине собрались тысячи противников COVID-ограничений

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противники коронавирусных ограничений собрались на несколько демонстраций в Берлине. Самая массовая акция наблюдается у Бранденбургских ворот, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Из-за акций многие улицы столицы Германии перекрыты стражами порядка, повсюду припаркованы десятки полицейских автомобилей, на дорогах пробки. Порядок в городе обеспечивают 2,2 тыс. полицейских. Общее число участников демонстраций, по последним данным, составляет 14 тыс.

Отмечается, что противники карантинных мер подали десятки запросов на проведение митингов, большинство из них не были согласованы. МВД ФРГ запретило собираться перед историческим зданием Рейхстага, где заседает парламент, и перед Бундесратом. Митинг возле Бранденбургских ворот разрешен.

Демонстрации приурочены к голосованию в Бундестаге и Бундесрате по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Парламентарии хотят согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса, и четко прописать их. Критики считают, что это, напротив, расширит полномочия Минздрава Германии, сообщает ТАСС. Нынешние ограничительные меры приняты правительством с главами федеральных земель без участия парламента.

Две недели назад на акции против карантинных ограничений в Лейпциге собрались не менее 20 тыс. демонстрантов. По данным полиции, 90% участников были без масок. Митинг был разогнан, отмечались стычки с полицией. Среди демонстрантов были группы неонацистов, рассказали правоохранители.

В Германии с 2 ноября действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.-0-