В Болгарии пройдут президентские и досрочные парламентские выборы

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье в Болгарии выбирает главу государства и депутатов 47-го Народного собрания, сообщает ТАСС.

В 07:00 по местному времени (08:00 мск) в стране откроются около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек. Отмечается, что на 9 399 участках установлены специализированные машины для голосования.

За рубежом для болгарских граждан в 68 странах мира будут работать 750 участков для голосования.

За ходом выборов будут следить более 4 тыс. наблюдателей, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники пяти социологических агентств.

Выборы в Болгарии проводятся в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, в связи с чем обязательными являются соблюдение физической дистанции в 1,5 м, ношение защитных масок и проведение дезинфекции. Также созданы более 100 мобильных участков, где при желании смогут проголосовать граждане, находящиеся в день выборов под карантином из-за ковида.-0-