В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс. человек

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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 641 и достигло 50 617, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
За сутки в Бразилии было выявлено более 17,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 085 038. Всего с начала эпидемии в стране вылечились почти 550 тыс. человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 млн случаев заражения, свыше 461 тыс. человек скончались.-0-