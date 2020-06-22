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22 июня 2020, 07:54

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс. человек

AP
AP
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 641 и достигло 50 617, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За сутки в Бразилии было выявлено более 17,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 085 038. Всего с начала эпидемии в стране вылечились почти 550 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 млн случаев заражения, свыше 461 тыс. человек скончались.-0-

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