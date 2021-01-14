В Брюсселе во время акции протеста арестованы более 100 человек

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Брюсселя арестовала более 100 человек во время беспорядков, произошедших в городе накануне вечером, сообщает бельгийское издание Het Laatste Nieuws.

Для разгона протестующих полиция применила водометы. 17-летний юноша был ранен и доставлен в больницу. По словам очевидцев, сотрудники полиции избили его дубинкой. Также пострадали пятеро стражей правопорядка.

"Более 100 человек были арестованы", - сообщил министр юстиции Винсент ван Квикенборн, который осудил беспорядки. Уточняется, что среди арестованных около 30 несовершеннолетних.

Как сообщалось, в бельгийской столице 13 января была организована мирная манифестация, поводом для которой стала смерть 23-летнего мужчины после задержания полицией. Вскоре акция переросла в беспорядки. Протестующие громили улицы, повредили шесть полицейских машин, несколько остановок для автобусов. На место проведения демонстрации приехало не менее трех машин скорой помощи. В эпицентре волнений оказался кортеж бельгийского монарха.-0-