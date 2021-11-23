В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли 19 человек

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 19 человек стали жертвами вооруженного нападения в Буркина-Фасо, сообщает агентство Синьхуа.

По словам официального представителя правительства Уссейни Тамбура, неизвестные боевики атаковали отряд сил безопасности в провинции Санматенга на севере страны, в результате погибли девять жандармов и по меньшей мере десять мирных жителей. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

В последние три года Буркина-Фасо стала эпицентром террористической активности исламистских группировок, действующих на западе Африки. Совсем недавно, 14 ноября, отряд жандармерии подвергся атаке неизвестных боевиков в провинции Сум на севере страны, в результате погибли 49 жандармов и четыре мирных жителя.-0-