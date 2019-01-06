В Дубае затонула яхта за 1,5 млн евро

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люксовая яхта затонула в Дубае. Как сообщает издание The National, пострадавших нет, всех успел спасти полицейский катер.

На яхте были три члена экипажа — египтянин и два азиатских мужчины - и восемь туристов — граждане России, Великобритании и Франции.

По некоторой информации, стоимость яхты – 1,5 млн евро.

Судно было арендовано для прогулки. По предварительной информации, причиной происшествия стала пробоина, которую получила яхта и стала быстро наполняться водой.

Сейчас компания-владелец решает, как достать затонувшее плавсредство из воды.-0-