В Дубае затонула яхта за 1,5 млн евро

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люксовая яхта затонула в Дубае. Как сообщает издание The National, пострадавших нет, всех успел спасти полицейский катер.
На яхте были три члена экипажа — египтянин и два азиатских мужчины - и восемь туристов — граждане России, Великобритании и Франции.
По некоторой информации, стоимость яхты – 1,5 млн евро.
Судно было арендовано для прогулки. По предварительной информации, причиной происшествия стала пробоина, которую получила яхта и стала быстро наполняться водой.
Сейчас компания-владелец решает, как достать затонувшее плавсредство из воды.-0-
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