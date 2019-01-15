В городе Шахты 16 января объявлено днем траура

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти российского города Шахты объявили 16 января днем траура по погибшим в результате взрыва в девятиэтажном доме, сообщается на сайте администрации города.
В день траура в городе будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи.
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. В результате два человека погибли, судьба еще троих остается неизвестной.-0-
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