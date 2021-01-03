В Грузии вновь ввели ограничения, снятые в новогодние праздники

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом, которые по случаю Нового года ослабили с 24 декабря, 3 января вновь введены в Грузии: по всей стране обязаны закрыться магазины оптовой и розничной торговли, кроме продуктовых, а также крупные торговые центры, сообщает ТАСС.

Такой сценарий оговаривался еще 28 ноября, когда правительство страны решило ввести масштабные ограничения из-за растущей динамики заражений. Изначально предполагалось, что в праздничные дни будет работать также общественный городской и междугородный транспорт, но позже власти не рискнули пойти на этот шаг. Кроме того, 3-15 января в республике объявлены выходными днями.

С 16 января ограничения должны будут действовать только по выходным. С 31 января все меры планируется снять. Запрет на передвижение с 21.00 до 05.00, который действует ежедневно, будет снят лишь в ночь на Рождество - 7 января. Власти не раз заявляли, что план может быть пересмотрен в зависимости от интенсивности распространения инфекции.

Вместе с тем в Грузии больше недели наблюдается стабильный спад числа новых заражений: если 23 декабря зафиксировано 2 345 случаев, то 2 января - 342. Это минимальный показатель после 30 сентября.-0-