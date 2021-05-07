В Италии обнаружили мраморную голову первого римского императора

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мраморную голову первого римского императора Октавиана Августа возрастом 2 тыс. лет обнаружили в Италии, сообщает телеканал CNN.

Находку сделал археолог Франческо Джанкола во время реставрации средневековой стены в итальянском городе Изерния.

Проводя раскопки около стены, археологи заметили, что земля изменила цвет и на поверхности появился кусок мрамора. Франческо Джанкола отметил, что, судя по волосам, форме и разрезу глаз, голова является частью статуи императора Августа.

По словам археолога Марии Дилетты Коломбо, голова высотой 35 см может быть датирована периодом между 20 годом до нашей эры и 10 годом нашей эры.

Археологи предполагают, что голова была отделена от статуи высотой более 2 м. Она сделана из того же мрамора, что использовал итальянский скульптор и художник Микеланджело. В настоящее время мраморную голову изучают эксперты. Археологи надеются, что она останется в городском музее и будет привлекать туристов.

В ходе раскопок также были обнаружены пустые средневековые гробницы и терракотовые артефакты.-0-