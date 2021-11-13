В Италии прошли акции протеста против ковид-сертификатов

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Италии около 300 человек приняли участие в акции протеста против введения ковид-сертификатов. Демонстрация состоялась в субботу на территории Большого цирка, сообщает ТАСС.

"Мы не революционеры, мы хотим сохранить наши свободы", - заявила одна из протестующих. По мнению собравшихся, ковид-сертификаты ущемляют права населения, хотя власти называют их инструментом "свободы и безопасности".

В субботу подобные акции прошли и в других городах Италии: Милане, Триесте, Неаполе. Манифестации в стране продолжаются уже нескольких недель. С 6 августа всем жителям Италии с 12 лет и старше необходимо предъявлять ковид-сертификат, свидетельствующий о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном результате теста на коронавирус, при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также крытых помещений ресторанов.-0-