В Казахстане объявлен общенациональный траур

27 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - говорится в сообщении.

По последним данным, жертвами катастрофы стали 15 человек, еще 60 пассажирам оказана медицинская помощь.

Борт авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Работа авиакомпании Bek Air после катастрофы приостановлена до выяснения обстоятельств.-0-