В Киеве произошел взрыв в торговом центре

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.В результате взрыва в торговом центре в Киеве пострадал один мужчина, сообщает местная полиция в своем Facebook-аккаунте. Пострадавший госпитализирован.
Взрыв произошел на третьем этаже торгового центра. У мужчины сдетонировала в руках дымовая шашка, которую он зажег для проверки работы систем пожаротушения.
Во время инцидента в помещении шел ремонт.-0-
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