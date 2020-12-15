В Киеве во время протеста предпринимателей пострадали 40 правоохранителей

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Киева произошли столкновения между участниками акции протеста предпринимателей и полицией. В результате пострадали около 40 правоохранителей, сообщает РБК-Украина.

Один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Остальные правоохранители получили химические ожоги глаз.

"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по площади Конституции до майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня, и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что представители движения SaveФОП начинали свою акцию протеста под стенами Верховной рады, затем они направились к офису президента, где зажгли файеры. Далее митингующие пытались установить палатки на майдане Независимости.

Представители движения SaveФОП требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января.-0-