В Кишиневе произошли столкновения между протестующими фермерами и полицией

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты фермеров в столице Молдовы вылились в столкновения с полицией после того, как демонстранты, приехав на тракторах к зданию парламента, попытались прорвать оцепление правоохранителей и въехать на ступеньки здания. Как сообщает ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Участники акций пригнали на прошлой неделе на главную площадь Кишинева около 200 тракторов. Они потребовали от правительства отказаться от планов увеличить налоги на добавленную стоимость на сельхозпродукцию, на доход физических лиц, занятых в сельском хозяйстве, а также выплатить им компенсации потерь, понесенных в результате засухи. Накануне около 100 участников протеста попытались заблокировать улицы в центре города и прорваться в здание правительства. После того как их остановила полиция, они выдвинули требование отставки кабинета министров.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что оппозиция использует протесты фермеров в Кишиневе для давления на власть. По его словам, протесты организовали депутаты из оппозиционных партий "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда", которые добиваются отставки правительства.

В этом году от засухи в стране пострадала почти половина посевов зерновых. По официальным данным, общий ущерб оценивается примерно в 60 млн евро.-0-