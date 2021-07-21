В Китае в затопленном туннеле обнаружены тела 13 погибших

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели на сегодня обнаружили в затопленном туннеле на юге Китая тела 13 погибших. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти, сообщает ТАСС.

ЧП произошло 15 июля рано утром в горах Шицзиншань в районе города Чжухай в провинции Гуандун. Один из участков туннеля протяженностью 1,16 км затопило во время проведения там строительных работ. В результате 14 человек оказались отрезанными от выходов.

Связь с еще одним человеком установить пока не удалось. Поисково-спасательная операция продолжается.-0-

Фото Associated Press