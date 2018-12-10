В Китае завершили строительство моста с самым длинным в мире пролетом

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство железнодорожного моста с самым длинным в мире пролетом завершили в Китае на магистрали, которая свяжет китайский Куньмин с крупнейшим городом Мьянмы Янгоном.

Мост длиной 1024 м и шириной 25 м построен через реку Нуцзян в юго-западной провинции Юньнань, сообщило агентство"Синьхуа". Длина пролета между двумя соседними опорами - 490 м.

Рейтинг самых длинных мостов в мире возглавляет внесенный в Книгу рекордов Гиннесса железнодорожный мост Даньян - Куньшань в Китае, который соединяет города Нанкин и Шанхай. Его длина составляет 164,8 км. В эксплуатацию он был введен в 2011 году, на его сооружение было потрачено свыше $8 млрд.-0-