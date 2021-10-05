В Литве нехватка грузоперевозчиков может привести к дефициту товаров

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нехватка грузоперевозчиков в Литве в ближайшее время может привести к дефициту некоторых товаров, как это ранее произошло в Великобритании. С таким прогнозом выступила Литовская ассоциация перевозчиков Linava, сообщает Delfi.

По словам главы ассоциации Зенонаса Буйвидаса, последний год был очень тяжелым для транспортного сектора. А нынешняя ситуация даже не критическая, а экстремальная из-за нехватки водителей тягачей. "Нехватка профессиональных водителей все больше мешает слаженной работе компаний. Перевозчики опаздывают с доставками товаров, поэтому платят пеню и штрафы, с ними часто расторгают договоры. Между тем тягачи все чаще стоят без работы, а бизнес должен выплачивать кредиты банкам. И это не все. Ситуация накаляется с каждым днем. Мы не исключаем возможности британского сценария, когда возникнут проблемы с доставкой некоторых товаров, хотя некоторые сбои наблюдаются уже сейчас", - сказал Зенонас Буйвидас.

По его словам, эта проблема обострилась после того, как министр социальной защиты и труда Моника Навицкене не выделила дополнительные 15 тыс. квот для найма водителей из третьих стран.

Как заявил вице-президент ассоциации перевозчиков Linava Витас Бучинскас, не все литовские ведомства слышат и понимают проблемы, с которым столкнулись грузоперевозчики. "Наш сектор сейчас как никогда нуждается в помощи со стороны власти, нужно, чтобы прислушались к нашим проблемам, нужно понимание, что не надо разваливать созданное за время независимости. Транспортный сектор - не только одна из самых сильных отраслей промышленности нашей страны. Он выделяет Литву на фоне других стран. Поэтому правительство должно нас услышать и говорить с нами", - сказал Бучинскас.

По его словам, премьер-министр Ингрида Шимоните могла бы приостановить перевод этого бизнеса в другие страны, например, в Польшу, Бельгию, Голландию, Германию, где условия более благоприятные. Витас Бучинскас также отметил, что сектор транспорта и логистики дает 13,3% ВВП всей страны. В этом секторе работают более 77 тыс. водителей и 100 тыс. работников других сфер.-0-

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