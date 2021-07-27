В Лондоне более 700 воспитанников интернатов в детстве сталкивались с насилием

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 705 бывших резидентов интернатов для детей, оставшихся без попечения родителей, в центре Лондона сталкивались с жестоким обращением и насилием со стороны сотрудников учреждений за последние десятилетия. Об этом говорится в обнародованном отчете, который был составлен независимым органом при правительстве Великобритании по расследованию преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, пишет ТАСС.

В нем отмечается, что руководство совета района Ламбет в центральной части Лондона закрывало глаза на случаи насилия, происходившие на протяжении многих лет в пяти интернатах для детей. При этом меры дисциплинарного воздействия за подобные правонарушения были применены в отношении сотрудников этих учреждений лишь однажды за 40 лет.

"Сотрудники совета района Ламбет обращались с детьми в интернате так, будто они ничего не стоят в этой жизни. В итоге лица, которые представляли угрозу для детей, могли проникать в детские дома и брать под опеку детей со всеми вытекающими из этого разрушительными и долгосрочными последствиями для их жертв", - говорится в опубликованном докладе. По мнению руководителя спецоргана, проводившего расследование, Алексис Джей, "дети стали пешками в токсичной борьбе за власть внутри совета района Ламбет, а также между муниципалитетом и центральным правительством".

На фоне разглашения содержащихся в отчете выводов Алексис Джей призвала полицию Лондона рассмотреть возможность начала уголовного расследования действий руководства Ламбета в 1977 году. Тогда в совет района поступила жалоба о сексуальном насилии со стороны патронатного воспитателя от мальчика, который проживал в одном из интернатов и впоследствии был обнаружен мертвым. При этом в муниципалитете в то время не стали передавать дело коронеру.

В совете Ламбета после публикации итогов расследования признали ответственность за допущенные в прошлом случаи насилия в детских домах, выступив с извинениями в адрес жертв преступников и согласившись с необходимостью ужесточения требований к патронатным воспитателям, которым временно передаются дети, оставшиеся без попечения родителей.-0-