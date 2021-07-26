В Лондоне из-за сильных дождей затопило дороги

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и грозы привели к затоплению дорог во многих районах Лондона, сообщает Русская служба ВВС News.

В некоторых местах образовались пробки, поскольку машины не могли двигаться из-за стремительно прибывающей воды. Было нарушено и движение поездов метро. За несколько часов в службу пожарной охраны столицы Великобритании поступило около 300 вызовов в связи с затоплением подвалов и улиц.

На большей части юго-востока Англии объявлен желтый уровень опасности, где уровень осадков может достичь 100 мм. Жителям рекомендуют в ближайшее время воздержаться от поездок. Еще 14 более мягких предупреждений о возможных наводнениях касаются большей части Лондона и прилегающих к столице графств.-0-

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