В Мексике поток дождя унес группу туристов

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике из-за сильного дождя погибли восемь туристов. Трагедия произошла в горах Сьерра-де-Паррас в штате Коауила из-за резкого увеличения уровня воды в период дождей, сообщает
Группа туристов двигалась по берегу ручья Каньон-де-ла-Лима. В это время сошедший с горы поток воды унес людей. Позднее спасатели обнаружили тела восьми человек - подростков и молодых людей в возрасте 15-20 лет и 65-летнего мужчины.-0-
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