В мире за неделю выявили более 3 млн заболевших коронавирусом

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за семь дней случаев заражения COVID-19 в мире впервые с конца сентября превысило 3 млн. До этого показатель снижался восемь недель подряд.сообщает ТАСС.

Выросла смертность от коронавируса. Две предыдущие недели в мире регистрировали не более 50 тыс. летальных исходов, за последние семь дней - 53 тыс.

Больше всего заразившихся коронавирусом все еще выявляют в США, хотя заболеваемость там за неделю упала почти на 10%. Сейчас в стране регистрируют около 70 тыс. случаев в сутки (в начале сентября - более 190 тыс.). На втором месте находится Великобритания - около 42 тыс. заражений в день. Три с половиной месяца здесь выявляют не меньше 30 тыс. заболевших в сутки, однако смертность остается одной из самых низких среди государств с высокими темпами распространения инфекции. При этом в стране более 70% жителей уже привились от коронавируса.

Третье место занимает Россия, где с середины октября ежедневно подтверждают более 30 тыс. заражений, а в четверг впервые с начала пандемии это число превысило 40 тыс. Для стабилизации ситуации власти ввели по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно, а в некоторых регионах он сопровождается жесткими ограничениями.-0-