В Москве простились с Юрием Лужковым

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи людей пришли 12 декабря в храм Христа Спасителя в Москве, где на протяжении нескольких часов провожали в последний путь бывшего главу российской столицы Юрия Лужкова, сообщает ТАСС.

Проститься с экс-мэром Москвы пришли политические и общественные деятели, артисты эстрады, театра и кино, в частности президент РФ Владимир Путин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, его заместитель Петр Бирюков, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пришел на церемонию прощания посол Беларуси в России Владимир Семашко. Он зачитал телеграмму с соболезнованиями Президента Беларуси Александра Лукашенко, в которой говорится о большой роли Юрия Лужкова в развитии отношений двух государств и сплочении братских народов. "С чувством огромной печали и сожаления воспринял известие о смерти Юрия Михайловича Лужкова. <…> От имени белорусского народа и от себя лично в этот горестный день выражаю всем родным и близким Юрия Михайловича глубокие соболезнования по поводу невосполнимой утраты", - говорится в послании.

В 14.00 траурный кортеж отправился на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Он скончался 10 декабря на 84-м году жизни.-0-