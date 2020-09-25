В МВД Франции назвали нападение в Париже терактом

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал нападение в Париже терактом. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2.
"Очевидно, что это акт исламистского терроризма, это почерк исламистских террористов", - сказал Жеральд Дарманен.
Нападение в Париже произошло вблизи бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Как сообщает AFP, в ходе антитеррористического расследования теракта местной полицией были задержаны пятеро мужчин. Они находятся под стражей вместе с основным подозреваемым, а также еще одним мужчиной, арестованным сразу после нападения.-0-