В Нидерландах решили ослабить антикоронавирусные ограничения с 15 января

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах с 15 января ослабят некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина страны.

В Нидерландах откроются все магазины, спортклубы, салоны красоты. Все открывающиеся заведения будут работать до 17:00. Также разрешается проводить спортивные соревнования в закрытых помещениях. При этом бары, рестораны, театры и музеи пока останутся закрытыми.

26 декабря новые антикоронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма "омикрон" в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.-0-