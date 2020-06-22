В Нидерландах впервые за три месяца не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) заявил 22 июня, что по последним данным в стране впервые с 9 марта не зафиксировано ни одной смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает нидерландское издание NL Times.

В последней статистике по COVID-19 в Нидерландах приводятся данные с полудня 20 июня до 10.00 22 июня. Общее число зараженных коронавирусом в стране составляет 49 658, на данный момент госпитализированы 11 851 человек. С момента вспышки скончались 6090 человек, у которых был диагностирован коронавирус нового типа. С марта в Нидерландах проведено свыше 540 тыс. тестов на COVID-19.

"Мы наблюдаем снижение уровня инфекций в течение последних нескольких недель. И это, безусловно, позитивный момент. Однако будем продолжать сохранять бдительность, поскольку вирус все еще здесь", - заявил NL Times представитель Министерства здравоохранения Нидерландов.

Общее число зараженных COVID-19 в мире составляет 8,99 млн человек, с момента вспышки скончались 468 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (2,289 млн), на втором месте - Бразилия (1,085 млн), на третьем - Россия (592 тыс.).-0-