В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за количества преступлений с огнестрельным оружием

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил количество преступлений с применением огнестрельного оружия в Нью-Йорке чрезвычайной ситуацией. Такое заявление он сделал во вторник в Колледже уголовного правосудия Джона Джея на Манхэттене, сообщает NBC.

По мнению Куомо, насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения. Введение чрезвычайной ситуации позволит решить данную проблему благодаря выделению государством необходимых на это ресурсов.

С весны 2020 года количество преступлений с использованием огнестрельного оружия в Нью-Йорке резко возросло. По крайней мере, 687 человек были ранены или убиты за этот период в результате стрельбы.-0-