В Пакистане 14 человек погибли от удара молнии

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 14 человек погибли и еще трое получили ранения от удара молнии в дома на северо-западе Пакистана, сообщает газета The Straits Times.
Как сообщает издание, инцидент произошел в Торгаре, горном районе провинции Хайбер-Пахтунхва. Большинство погибших - женщины и дети.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана направило в пострадавшие населенные пункты спасателей и гуманитарную помощь.
Ливни, сопровождаемые грозами, на северо-западе Пакистана не прекращаются с вечера субботы. Они привели к многочисленным оползням и наводнениям, вызвавшим нарушение транспортного сообщения между некоторыми районами.-0-