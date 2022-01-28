В результате конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли двое жителей Таджикистана

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли двое жителей Таджикистана, сообщает информагентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности республики.
По данным пресс-службы, погибшие - житель приграничного села и водитель скорой помощи местной больницы. Кроме того, с таджикской стороны 10 человек получили ранения - шестеро военнослужащих и четверо гражданских.
В то же время, по данным кыргызского информагентства "Кабар", в ходе конфликта ранения получили 11 военнослужащих Кыргызстана. Погибших среди населения и военных Кыргызстана нет. Из приграничных сел республики эвакуированы более 11 тыс. жителей.
27 января на участке таджикско-кыргызской границы произошел конфликт между представителями двух стран. Кыргызская сторона обвинила таджикскую в применении оружия, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил о стрельбе с кыргызской стороны, применении минометов и беспилотников.
Позже представители Кыргызстана и Таджикистана сообщили, что достигли договоренности о прекращении огня и отводе стянутых к месту пограничного конфликта дополнительных сил.-0-