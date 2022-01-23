В результате пожара в больнице в Будапеште один человек погиб, двое пострадали

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в больнице Святого Имре в Будапеште, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал telex.hu.
По информации издания, огонь вспыхнул на первом этаже многоэтажного здания больницы на площади 5 кв.м, но распространился на соседние помещения. В итоге пострадало более 100 кв.м площади.
"В воскресенье утром в больнице Святого Имре в Будапеште вспыхнул пожар, на место прибыли более семидесяти пожарных, с помощью которых были эвакуированы 56 пациентов", - говорится в сообщении портала telex.hu.
В полиции подтвердили, что во время пожара погибла одна женщина. Два человека были госпитализированы с подозрением на отравление дымом. Пожарная служба предотвратила распространение пламени, причина пожара выясняется.-0-