В России обнаружили более 16 тыс. мутаций COVID-19

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса обнаружено в России. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, сообщает ТАСС.

"Обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса", - сказал он в Сочи на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Такому разнообразию вариантов вирусов может противостоять только повсеместная массовая вакцинация. Это позиция не только Российской Федерации", - заключил Ринат Максютов.-0-