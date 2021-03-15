В России за сутки выявили 9437 новых случаев заражения COVID-19

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9437. Общее количество инфицированных достигло 4 400 045. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил чуть больше 0,21%.

Число вылечившихся после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 447. Всего уже выздоровели 4 003 576 человек. Доля выписанных пациентов, по данным штаба, осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 404 против 395 днем ранее. Всего от инфекции умерли 92 494 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,1%, следует из данных штаба.-0-