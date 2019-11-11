В Сальвадоре объявили угрозу цунами

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сальвадора Найиб Букеле призвал жителей прибрежной зоны эвакуироваться в более "высокие" регионы страны в связи с угрозой цунами. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Министерства окружающей среды Сальвадора.

Сообщение об угрозе цунами поступило от Министерства обороны США после того, как самолет ведомства обнаружил высокие волны примерно в 1 тыс. км от берегов Сальвадора и Никарагуа.

Специалисты Обсерватории окружающей среды Сальвадора проверяют информацию, полученную от мареографов, размещенных в Тихоокеанском бассейне. По их данным, высота волн пока в норме.-0-