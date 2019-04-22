В Шри-Ланке у здания церкви прогремел еще один взрыв

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке у здания церкви Святого Антония в городе Коломбо прогремел еще один взрыв, сообщает британское издание
По предварительным данным, взорвался фургон, припаркованный возле храма. Взрыв произошел, когда саперы пытались обезвредить бомбу. О пострадавших пока не сообщается.
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