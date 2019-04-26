В Шри-Ланке в поисках террористов проверят каждый дом

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Шри-Ланки в рамках антитеррористической операции распорядились проверить каждый дом в стране, сообщает местный портал
Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой президента Шри-Ланки, каждое домохозяйство в стране будет проверено. Это позволит составить списки постоянных жильцов, а также тех, кто проживает незаконно и может быть причастен к терактам.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что идут поиски потенциальных террористов, которые могут инициировать новые атаки.
21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов погибли 253 человека.-0-
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