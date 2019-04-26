В Шри-Ланке в поисках террористов проверят каждый дом

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Шри-Ланки в рамках антитеррористической операции распорядились проверить каждый дом в стране, сообщает местный портал Newsfirst .

Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой президента Шри-Ланки, каждое домохозяйство в стране будет проверено. Это позволит составить списки постоянных жильцов, а также тех, кто проживает незаконно и может быть причастен к терактам.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что идут поиски потенциальных террористов, которые могут инициировать новые атаки.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов погибли 253 человека.-0-

Теракты в Шри-Ланке совершили выходцы из обеспеченных семей, один учился в Великобритании По последним данным, участие в пасхальных терактах принимали девять террористов-смертников, в том числе одна женщина. За возможные связи с боевиками арестованы около 60 человек, все они являются гражданами Шри-Ланки.

ИГ взяло ответственность за теракты в Шри-Ланке ИГ не представила доказательств причастности к терактам 21 апреля. Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене предположил, что пасхальные теракты были ответом на нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта.

Появилось видео с предполагаемым террористом перед взрывом в церкви в Шри-Ланке Кадры, транслируемые на новостных каналах Шри-Ланки, показывают, как молодой мужчина с рюкзаком за спиной движется сначала за пределами здания, а затем входит в церковь.