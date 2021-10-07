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07 октября 2021, 14:02

В системе здравоохранения Латвии объявлена чрезвычайная ситуация

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии постановила объявить чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения страны. Об этом заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс, сообщает Delfi.

"Мы обсуждали различные варианты действий, в том числе просьбу о международной помощи. Когда в интенсивной терапии заканчиваются ресурсы, в краткосрочной перспективе ничего исправить уже невозможно. Анестезиологов столько, сколько есть, медсестер тоже. Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать", - заявил Даниэль Павлютс.

Он отметил, что нет недостатка в машинах неотложной помощи. Проблема в том, что эти машины стоят в очередях возле приемных отделений больниц и в это время не могут принимать другие вызовы.

Ранее руководитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле призвала объявить чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, так как больницы не в состоянии принять всех пациентов из-за увеличивающегося потока больных COVID-19. В СНМП также приняли решение более строго сортировать звонки, поступающие на номер службы экстренной помощи. Это значит, что скорая будет выезжать только на критические для жизни вызовы.

Всего с начала пандемии в Латвии выявлен 164 801 случай заболевания коронавирусом, 2773 человека умерли от болезни.-0-

Латвия может запросить международную помощь в связи с ростом числа заболевших COVID-19

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