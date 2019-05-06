В Украине грузовик сорвался в реку, погибли 3 человека

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик сорвался с 40-метровой высоты в реку Черный Черемош в селе Красник Ивано-Франковской области Украины. Погибли 3 человека, 19 спасены, судьба еще одного остается неизвестной, сообщает УКРИНФОРМ.
Всего в автомобиле находились 23 человека. По предварительной информации, группа туристов из Беларуси должна была совершить сплав по реке и направлялась к месту назначения.
Поисково-спасательные работы продолжаются.-0-
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