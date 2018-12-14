В Украине произошел взрыв в пятиэтажном доме, разрушены три этажа

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Фастов Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном доме, разрушено три этажа, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Инцидент произошел сегодня в 9.20 по местному времени. По предварительным данным, на третьем этаже жилого дома произошел взрыв газа. В результате разрушены третий, четвертый и пятый этажи.
Проводится эвакуация жителей. На месте работают спасатели. Данных о пострадавших пока нет.-0-
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