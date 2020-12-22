В Украине шахтеры в знак протеста уже сутки перекрывают дороги

22 декабря, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В Кировоградской области Украины работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината, выведенных в простой, продолжают перекрывать автодороги, требуя погасить задолженность по зарплате и возобновить работу предприятия.

"Сутки протеста на Кировоградщине. Работники уранодобывающих шахт "Смолинской", "Новоконстантиновской" и "Ингульской" (ГП "ВостокГОК") продолжают блокировать движение по трассам в Кировоградской области", - написал в Facebook народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко накануне вечером посетил протестующих и проинформировал, что президент Украины поручил рассчитаться с долгами перед работниками "ВостокГОК". Первый транш должен зайти на предприятие 22 декабря, еще два - 23 и 24 декабря.

Протестующие заявляют, что будут продолжать акцию протеста, пока перед ними полностью не рассчитаются (не выплатят 83 млн грн) и не выведут предприятие из режима простоя.

21 декабря возобновились протесты работников урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината. Акция объявлена бессрочной, до выполнения требований горняков. 16 декабря на Кировоградщине горняки "ВостокГОК" уже перекрывали три дороги национального значения - Кропивницкий-Киев, Кропивницкий-Николаев, Кропивницкий-Кривой Рог, протестуя против приостановления работы урановых шахт и невыплаты зарплат. С 7 декабря вывели в простой шахты "Смолинская", "Ингульская" и "Новоконстантиновская". В профсоюзе заявили, что приостановление работы шахт приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе. 9 декабря в Киеве прошла акция протеста трудового коллектива ГП "ВостокГОК".-0-