В Украине заявили о начале третьей волны пандемии COVID-19

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день в Украине наблюдается третья волна пандемии коронавируса. В стране существует возможность введения нового жесткого локдауна, об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в Украине началась третья волна эпидемии. Статистику, которую мы видим на сегодняшний день, невозможно интерпретировать по-другому", - сказал Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, сегодня в Украине существует такой инструмент для борьбы с распространением коронавируса, как адаптивный карантин. Жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. Денис Шмыгаль подчеркнул, что если большинство регионов страны окажется в красной зоне, будут вновь введены жесткие ограничения. Однако премьер надеется, что жесткий локдаун удастся обойти, так как люди уже истощены ограничениями.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что система здравоохранения страны готова к третьей волне коронавируса. "Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - сказал Максим Степанов.

24 февраля в Украине началась вакцинация населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине планируют вакцинировать 70% населения. Кроме того, республика в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса.

В Украине за минувшие сутки выявили 10 057 новых случаев заражения COVID-19, что почти на 3 тыс. больше, чем было зафиксировано днем ранее. За сутки в стране выздоровели 4837 пациентов, скончались 194 человека. Всего с начала пандемии число заболевших здесь составило 1 374 762, из них выздоровели 1 186 873, летальных случаев - 26 591.-0-