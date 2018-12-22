В Великобритании задержали двух подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик

22 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Великобритании полиция графства Сассекс задержала двух человек в связи с инцидентом с запуском беспилотников в районе аэропорта Гатвик, расположенного к югу от Лондона, сообщает ТАСС.
"В рамках нашего продолжающегося расследования криминального использования дронов, которое значительно нарушило движение самолетов в аэропорт и из него, полиция Сассекса произвела два ареста вскоре после 22.00 21 декабря (01:00 - по белорусскому времени 22 декабря)", - говорится в заявлении полиции графства.
"Общественности, пассажирам и тем, кто окажется поблизости от аэропорта, следует сохранять бдительность", - отмечено в сообщении. Имена задержанных и другие подробности пока не приводятся.
Аэропорт Гатвик прекратил работу вечером 19 декабря в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо. 20 декабря аэропорт не работал вообще.-0-
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