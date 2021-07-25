Вакцинация от гриппа и COVID-19 должна проходить с промежутком в месяц - эксперт

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа лучше проводить с промежутком в месяц. При этом последовательность прививок не играет роли, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Лучше ставить прививки от коронавирусной инфекции и, например, прививку от гриппа с промежутком в месяц. Последовательность не важна. Дело в том, что введение двух вакцин одновременно или с маленьким промежутком времени создает очень большую нагрузку на организм. И это не несет в себе никакого смысла", - сказал он.

Подобной рекомендации врачи также придерживаются относительно других плановых прививок, сообщил врач-терапевт Константин Хоманов.

"Вакцинация от гриппа, например, также предполагает временной промежуток минимум в один месяц с другими вакцинами, однако точный график вакцинации составит врач при очном осмотре. В случае, если человек не был привит в сроки, указанные в национальном календаре профилактических прививок, на усмотрение врача возможны модификации схем вакцинации. В отношении практически любой вакцины, указанной в национальном календаре, уместно выражение "лучше поздно, чем никогда", - подчеркнул он.

При этом наиболее подходящее время для вакцинации от коронавирусной инфекции - это сейчас, уверен директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им.Е.И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев. По его словам, очень важно успеть приобрести иммунитет к вирусу до наступления нового подъема заболеваемости.

"Осенью вероятнее всего будет подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как все вернутся из отпусков и интенсивность контактов между людьми будет в разы больше. Та иммунная прослойка, которая у нас есть на сегодняшний день, вряд ли достаточна для того, чтобы предотвратить циркуляцию новых штаммов коронавируса. В связи с этим поставить прививку важно уже сейчас. Чем больше будет иммунная прослойка, в том числе благодаря вакцинации, тем меньше будет и риск, и масштаб подъема", - объяснил эксперт.-0-