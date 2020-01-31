Великобритания с 1 февраля прекращает членство в ЕС

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания с 1 февраля прекращает свое членство в Европейском союзе, сообщает БЕЛТА.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 31 января выходит из Европейского союза. Совет ЕС окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании, со своей стороны окончательно завершив процесс ратификации. Накануне проект был одобрен британским парламентом.

После 31 января начнется переходный период, когда стороны будут вести торговые переговоры. На Брексит у британского правительства будет время до конца 2020 года.

Основой выхода Великобритании из ЕС стали результаты консультативного референдума от 23 июня 2016 года (почти 52% проголосовали за это). В марте 2017 года правительство Великобритании инициировало процедуру выхода, но затем в итоге разногласий как между ведущими партиями в парламенте, так и внутри правительства дата выхода несколько раз откладывалась.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что не является сторонником распада Евросоюза и считает Брексит огромной потерей. Вместе с тем глава государства видит в этой ситуации дополнительные возможности для белорусско-британских отношений. Об этом он заявил в минувшем году на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси. По словам Александра Лукашенко, Великобритания - очень мощная страна, которая многое делала для Евросоюза: "Она определяла вместе с Германией, Францией, Италией мощь Евросоюза, конечно, это огромная потеря". Наряду с этим глава государства видит большие возможности для развития белорусско-британских отношений и выступил за их интенсификацию. "Они в последнее время стали более высокого уровня, приличными стали эти отношения, и фундамент у нас приличный в виде товарооборота. Все-таки потенциал у нас огромен", - сказал Александр Лукашенко.

В Лондоне 27 января состоялись переговоры посла Беларуси в Великобритании Сергея Алейника с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Конором Барнсом, на которых было рассмотрено развитие двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций. После выхода Великобритании из ЕС стороны особо заинтересованы в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по конкретным совместным проектам промышленной кооперации (экологически чистому коммерческому и общественному транспорту), были рассмотрены вопросы взаимодействия в области информационных технологий, финансовой сфере.-0-