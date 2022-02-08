Вирусолог рассказал о новом способе проникновения омикрона в клетки

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков заявил, что омикрон оказался заразнее более ранних штаммов коронавируса благодаря новому пути проникновения внутрь клетки, пишет газета "Известия".

"Он (омикрон) "придумал" использовать для входа в клетку эндосомы - это пузырь, "чехол", в котором омикрон попадает в клетку. А уже внутри, находясь в "чехле", вирус высвобождается и выходит в полость клетки. В эндосомах есть катепсин. Это другая протеаза (белок). С помощью него омикрон выходит из пузыря внутрь человеческой клетки", - рассказал эксперт.

Волчков подчеркнул, что практически все клетки человеческого организма вырабатывают катепсин, что значительно облегчает омикрону проникновение.

В связи со своей особенностью данный штамм коронавируса локализовано размножается в верхних дыхательных путях, не добираясь до легких, указал Павел Волчков. Этим можно объяснить более легкое течение заболевания.

Ранее в феврале замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что омикрон у детей чаще всего проходит в легкой форме, хотя есть и те, кто болеет тяжело и нуждается в госпитализации.

Руженцова отметила, что по сравнению с предыдущими штаммами у детей и подростков сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель, повышение температуры, слабость, головная боль, отсутствие аппетита. Иногда проявляется осиплость голоса, диарея и сыпь.-0-

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